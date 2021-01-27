صعدت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، إثر بيانات أولية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام داخل الولايات المتحدة، خلافا لتوقعات محللين بالزيادة.

وأفاد معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 5.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 22 جانفي الجاري، إلى 481.4 مليونا.

وعند الساعة 00:09 صباحاً بتوقيت الجزائر، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم أفريل، بنسبة 0.54 أو 30 سنتا، إلى 55.94 دولاراً للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" تسليم مارس، بنسبة 0.57 أو 30 سنتاً، إلى 52.91 دولاراً للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي قد شهدت ارتفاعا طفيفا عند تسوية التعاملات، مع استمرار تفشي وباء "كوفيد-19" وترقب تطورات حزمة التحفيز الأمريكية. وصعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 0.1 % أو 3 سنتات ليصل إلى 55.91 دولار للبرميل عند التسوية. في حين انخفض سعر عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.3 % ما يعادل 16 سنتاً إلى 52.61 دولار للبرميل.