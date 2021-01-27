طالبت الجزائر بإنهاء ما أسمته "ظلما تاريخيا" بحق القارة الإفريقية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك بمنحها مقعدين دائمين فيه.

وقال وزير الخارجية صبري بوقادوم، خلال مشاركته في اجتماع وزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بملف إصلاح مجلس الأمن الأممي، الذي انعقد أمس الثلاثاء، في الكلمة التي نشرها الوزير اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي "تويتر": "يجب أن نحافظ على وحدتنا وانسجامنا ونتكلم بصوت واحد، حول الموقف الإفريقي المشترك".

وتابع: "مجموعتنا تمثل القارة ويجب أن نعمل على تصحيح الظلم التاريخي بحق إفريقيا في منظمة الأمم المتحدة ". وأكد الوزير، أن مطالب القارة السمراء تتمثل في منحها مقعدين دائمين ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن وضرورة إصلاح أساليب عمل المجلس.

ويتألف المجلس حاليًا من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

وتمتلك كل من الدول دائمة العضوية حق النقض "الفيتو"، بما يسمح لها بمنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه يخدم مصالح تلك الدول ويعيق عمل المؤسسات الدولية.