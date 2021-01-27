توفي ثلاثة أشخاص وأصيب آخر إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بولاية الوادي.

وأوضح بيان الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، أن مصالح الحماية المدنية لولاية الوادي تدخلت ليلة 26 جانفي، وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية والمركز المتقدم قمودي لخضر إثر حادث مرور خطير ومميت في حدود الساعة 22:10 ليلا على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ، حوالي 3 كلم من مقر وحدة أميه ونسة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث وقع بسبب اصطدام مباشر وعنيف بين حافلة لنقل المسافرين من نوع هيڨر تشتغل على خط حاسي مسعود تبسة وسيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع خلف ثلاثة قتلى كانوا على متن السيارة.