كشفت وسائل إعلام تونسية أن ثنائي جزائري من بين السداسي الناشط ضمن صفوف النادي الإفريقي، اتصلا بمحام من أجل الشروع في إجراءات فسخ العقد مع نادي " باب جديد".

وحسب موقع " فوت24 " والذي لم يكشف عن اسمي اللاعبين ، فإن رئيس الفريق عبد السلام اليونسي قد اتصل بهما من أجل طمأنتهم على مصيرهما مع النادي وأبلغهما أنه شرع فعلا في مباشرة بعض الإجراءات، تمهيدا للقيام بعملية التأهيل التي لن تطول كثيرا.

ذات المصدر أكد أن اللاعبين منح مهلة تنتهي هذا الأسبوع، حيث في حالة عدم تأهيلهما فإنهما سيغادران بعد أشهر من انضمامهما.

وكدليل على أنه سيقوم بالتأهيل، طلب اليونسي من اللاعبين أن ينشرا صورهما بقميص النادي الإفريقي باعتبار أن إنهاء الإشكال بات مسألة وقت لا غير.