ألقت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية جيجل القبض على شاب يبلغ من العمر 19 سنة، قام بالاعتداء على شخص بمنطقة الكيلومتر الثالث بواسطة "منجل" واستولى على هاتفه النقال، حيث تم إيداعه الحبس بتهمة السرقة بالعنف في حالة تلبس باستعمال سلاح أبيض.

وكشفت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية بأن عملية التوقيف جاءت بناء على شكوى تقدم بها الضحية إلى الأمن الحضري الخامس بخصوص تعرضه للسرقة بالعنف عن طريق التهديد بسلاح أبيض "منجل" أصيب على إثرها بطعنة على مستوى فخده الأيسر، حيث تم الاستيلاء على هاتفه النقال عندما كان متواجدا على مستوى خط السكة الحديدية بالكيلومتر الثالث عند المخرج الشرقي للمدينة.

وباشر أفراد الشرطة عملية تمشيط بحثا عن المعتدي مستغلين في ذلك المواصفات التي قدمها الضحية، حيث شاهدوا أحد الأشخاص وهو يلوذ بالفرار بعد أن قام برمي بعض الأغراض في الأحراش، حينها قاموا بمطاردته وتوقيفه مع العثور على هاتف نقال الضحية والسلاح الأبيض الذي استعمله المتهم في الاعتداء.