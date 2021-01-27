ذهل عمال وأساتذة وتلاميذ ثانوية الشهيد بوقاسمي بعاصمة ولاية المدية، صباح اليوم الأربعاء، من إقدام أستاذ التاريخ والجغرافيا على إلقاء نفسه من الطابق العلوي للثانوية في محاولة انتحار، حيث أصيب فيها بعدة رضوض نقل إثرها على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدية نحو استعجالات مستشفى محمد بوضياف.

وبحسب مقربين منه فإن المعني (م.ص.د) البالغ من العمر 37 سنة، تجهل أسباب إقدامه على فعلته، وأفادت مصادر أنه لا خطر على صحته بعد أولى المعاينات الطبية لحالته بالمستشفى.