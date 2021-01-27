نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جانفي 2021، عدة عمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه بفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سّلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى "لعربي لادمي مهدي" المكنى "أبة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 بمنطقة الساحل.

الإرهابي كان بحوزته مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت وخنشلة.

وأضاف ذات المصدر أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت (27) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة قناطير و(76) كيلوغراما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليم الناحية العسكرية الثانية (07) تجار مخدرات وضبطت (359) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (20) تاجر مخدرات وحجز (117) كيلوغراما من الكيف المعالج و(30594) قرص مهلوس في عمليات أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإليزي، (40) شخصا وحجزت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومسدسا (01) آليا و(04) مركبات و(73) مولدا كهربائيا و(42) مطرقة ضغط و(10,4) طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (1,509) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (04) أشخاص آخرين وحجز (04) بنادق صيد و(3000) وحدة من مادة التبغ و(3143) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وميلة وخنشلة وبجاية وبسكرة والمسيلة. ك

ما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (72444) لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس وعين ڨزام.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (31) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت، فيما تم توقيف (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وتمنراست وورڨلة.