استفادت ولاية معسكر مؤخرا من عشر حافلات جديدة مخصصة للنقل المدرسي ستوزع قريبا على البلديات المعنية، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الإعلام للولاية.

وتمثل هذه الحافلات الكبيرة الحصة الثالثة من برنامج اقتناء 44 حافلة للنقل المدرسي لسنة 2020 بتمويل من صندوق الضمان للجماعات المحلية، كما أوضح نفس المصدر.

وسيتم توزيع الحافلات الجديدة قريبا على عشر بلديات لتدعيم حظيرة النقل المدرسي بها وتخفيف العجز الذي تعرفه في هذا المجال فيما سبق اللجوء إلى تأجير حافلات من الخواص بدعم من الولاية للتخفيف منه.

وحسب نفس المصدر، تضم الولاية 321 خط للنقل المدرسي موزعة على أغلب البلديات وخاصة منها البلديات الريفية والنائية ولا يزال 90 خطا للنقل المدرسي يعرف عجزا في عدد الحفلات العاملة عليه وتحتاج مصالح الولاية إلى 107 حافلة لسد هذا العجز.