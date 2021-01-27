تمكن أفراد فرقة أمن الطرقات، للدرك الوطني، بمعسكر، من حجز 329 قنطارا من مادة الذرة.

العملية تمت أثناء قيام أفراد فرقة أمن الطرقات بمعسكر، بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 07، في شطره الرابط بين بلديتي معسكر وتيزي، أين تم توقيف جرار طريقي من نوع "فولفو"، قادما من مدينة الغزوات "تلمسان" ومتوجها نحو مدينة غريس. بعد عملية المراقبة والتفتيش تبين أن السائق ينقل كمية من مادة الذرة تقدر بـ 329 قنطارا دون تقديم السجل التجاري، وعدم الفوترة.

على الفور تم تحويل المركبة وسائقها للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي لمواصلة التحقيق.