دعا وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، وكلاء الجمهورية إلى ضرورة الاعتداد بنسخ شهادات الميلاد المستخرجة عن بُعد (عبر الأنترنت)، عند طلب القسيمة رقم 03 من صحيفة السوابق القضائية.

وأفاد بـيان وزارة العدل، اليوم الأربعاء، " أن الوزير وجه مذكرة اليوم 27 جانفي إلى النواب العامين يدعوهم فيها إلى تبليغ وكلاء الجمهورية ومساعديهم بضرورة الالتزام بذلك، موضحا أن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي تستخرج منه هذه الشهادات، يُوفر كل الضمانات لتأمين هذه الوثيقة".