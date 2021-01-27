أعلنت مختبرات "سانوفي" صباح اليوم الأربعاء ، أنها ستنطلق في النصف الثاني من سنة 2021 ، في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الخاص بمختبرات"فايزر بيونتك".

وأعلن مدير المختبر الفرنسي أوليفي بوغيلو في حوار إذاعي أن شركته ستضع مخابر التصنيع الخاصة بها على ذمة المختبرين الأمريكي فايزر و الألماني بيونتك من أجل دعم تصنيع اللقاح عالميا.

ويأتي هذا القرار من أجل الإسراع في توفير 125 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية2021. مع العلم أن شركة "سانوفي" أجّلت إطلاق اللقاح الخاص بها إلى نهاية 2021 بسبب إشكالات أولية في نجاعته . و

تعتبر هذه العملية بادرة أولى من نوعها في عالم الأدوية .