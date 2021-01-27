في أول ردة فعل له عقب رفض ملف ترشحه لعضوية بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد خير الدين زطشي أن السبب يعود إلى العقوبتين المسلطتين عليه في 2016 و2018.

وفي تصريحات للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم على " اليوتوب " قال: "أوّد تنوير الرأي العام بخصوص هذا الموضوع .. صحيح تم رفض ملف ترشحي للمنصب وتلقيت يوم أمس مراسلة من قبل لجنة المراقبة بالفيفا والسبب في ذلك يرجع إلى عدم تدوين العقوبة الأولى لما كنت رئيسا لنادي بارادو في 2016 بسبب تصريحات صحفية والثانية سنة 2018 بعد مغادرتي للجنة المنظمة للشان في 2018".

وأضاف: "قمت بملأ الاستمارة عن حسن نية، حاليا لا أستطيع تقديم توضيحات أكثر لأني سأقوم بحقي في الطعن وبعدها سنرى..."