انتشلت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الأربعاء، جثة امرأة مجهولة الهوية في الأربعينيات من عمرها، كانت داخل مياه البحر بشاطئ المنار الكبير "05 كيلومتر غربي مدينة جيجل".

وقد شوهدت الجثة المذكورة من قبل مواطنين وهي تطفو فوق مياه البحر، قبل أن يسارعوا إلى إبلاغ مصالح الحماية المدنية التي تدخلت في حوالي الساعة العاشرة والربع مدعمة بفرقة من الغواصين، وقامت بانتشالها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحي.

في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا للتعرف على هوية الضحية ومعرفة ظروف وملابسات الحادث.