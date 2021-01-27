يدخل احتجاج نقابتي، المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" والاتحاد العام للعمال الجزائريين بمستشفى أحمد بن حتشي ببلدية مازونة في غليزان أسبوعه الثاني حيث رفض المنضوون تحت لواء هذين التنظيمين النقابيين قرار تحويل مدير المؤسسة الاستشفائية محمد خزروني إلى ولاية معسكر، وهذا بعد سماع خبر تحويله نهاية الأسبوع المنصرم.

وقد أصبح العشرات من ممثلي ومنخرطي النقابتين يتجمعون مساء كل يوم بساحة المستشفى معبرين عن رفضهم التام لهذا القرار المفاجئ الذي اعتبروه تعسفيا، وأنه بوسعه زعزعة استقرار المؤسسة الاستشفائية.

بالمقابل أشار بيان النقابتين إلى أن هذه القرارات مبنية على أساس تصفية حسابات شخصية، والتي قد تؤدي إلى تدهور وعدم استقرار العمل والخدمات الصحية. وفي حديث مقتضب لـ "الخبر" كشف المحتجون أنهم سيستمرون في الاحتجاج كل يوم ما لم تعدل الوزارة الوصية عن قرارها هذا.

للإشارة فإن المدير الحالي لم يغادر المستشفى ولا يزال يمارس مهامه، والمدير الجديد المقترح لم يلتحق بمنصبه لأنه في عطلة مرضية لمدة شهر.