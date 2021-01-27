أمر أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة في تبسة، بفتح تحقيق في ظروف وفاة مشبوهة ببلدية المزرعة .

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة، قد تدخلت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، لأجل تحويل فتاة متوفية داخل زريبة لتربية الأغنام بدوار البطين ببلدية المزرعة، تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، وجدت جثة هامدة معلقة بقطعة قماش (خمار) بدعامة في زريبة الماشية، ليتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة. في انتظار استكمال التحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد الأسباب العلمية للوفاة ما إذا كانت عملية انتحار أو فعل إجرامي.