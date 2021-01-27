يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الخميس على العاشرة صباحا، في جلسة علنية لطرح 21 سؤالا شفويا يخص سبعة قطاعات، حسب ما أفادت به ذات الهيئة، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

وتتوزع الأسئلة المبرمجة خلال هذه الجلسة كما يلي: ثلاث أسئلة لكل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير الشباب و الرياضة و وزير الموارد المائية و وزير السكن و العمران و المدينة و كذا وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية.