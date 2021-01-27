تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة البحث والتدخل، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة خطيرة مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حيازة سلاح ناري بدون رخصة.

وحسب بيان لذات المصالح ،فإن حيثيات القضية تعود إلى معلومة واردة إلى فرقة البحث والتدخل (BRI) استغلالا للمعلومة وبعد عملية تحري وترصد، تم توقيف (05) أشخاص مشتبه فيهم مع حجز كمية من المخدرات (389.17) غ من القنب الهندي، و كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ (11115) قرص، سلاح ناري عيار (7.65) ملم،(80) خرطوشة حية عيار(7.65) ملم، ثلاثة (03) أسلحة بيضاء، ستة (06) منبهات ضوئية خاصة بالملاحة البحرية، بخاخة غاز مسيلة للدموع، سيارتين سياحيتين كانت تستعمل للتنقلات المشبوهة للجمعية الإجرامية.

وأضاف البيان، أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا .