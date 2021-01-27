تعاني المرأة من أعراض مختلفة على مدار أشهر الحمل، وينتمي الشهر السابع إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحمل. من هنا كان شعور الحامل بالتخوف على نفسها وصحة الجنين. أعراض الحمل في الشهر السابع تعب الحمل لكبر حجم الجنين والشعور بعدم الارتياح: وذلك نتيجة كبر حجم الجنين وزيادة انتفاخ البطن.

صعوبة في المشي: حيث أن الطفل يضغط على الساقين، مما يسبب الشعور بألم وعدم القدرة على المشي أو الحركة بشكل عام.

قد تشعر المرأة بوجع وألم في أسفل الظهر بسبب الضغط الإضافي للجنين وزيادة الوزن.

تغيرات في الحالة المزاجية: تتناقض المشاعر لدى المرأة بين السعادة والقلق والتعب. الإصابة بتقلصات متكررة وتشنجات في البطن: يمكن أن يحدث هذا نتيجة تمدد عضلات الرحم والضغط على منطقة البطن من أسفل.

زيادة الشعور بالحرارة: خلال الحمل، يزداد التمثيل الغذائي في الجسم ويصبح أكثر دفئًا، مما يجعل المرأة تشعر بالحرارة والتعرق.

صعوبة النوم: وذلك نتيجة كبر حجم البطن والشعور ببعض الألم في الجسم، مما يؤدي إلى صعوبة النوم، إضافة للتقلبات المزاجية يمكن أن تصاب المرأة ببعض الاضطرابات الهضمية خلال المرحلة الأخيرة من الحمل، وتعاني من الانتفاخ والغازات والإمساك. تغيرات جسم المرأة وتورم وانتفاخ في بعض أجزاء الجسم.

نصائح التخلص من تعب الحمل في الشهر السابع:

يجب على المرأة الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لتفادي الإصابة بالاضطرابات الهضمية التي تزداد خلال هذه المرحلة.

تعد رياضة المشي من أهم ما يُنصح به أثناء فترة الحمل، وخاصةً في هذه المرحلة، حيث تساعد في الحفاظ على نشاط ومرونة الجسم.

الملابس المصنوعة من القطن هي الخيار الأمثل للمرأة الحامل، حيث أنها مريحة وتمتص العرق وبالتالي تساعد في تفادي الشعور بالحرارة، ويفضل اختيار الملابس بألوان فاتحة وأن تكون واسعة وخفيفة.

والابتعاد عن رفع الأشياء الثقيلة، لأنها يمكن أن تضغط على البطن وتؤثر بالسلب على صحة الجنين.