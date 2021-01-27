بن سبعيني يتحدث عن تفاصيل محطاته الاحترافية
تحدث الدولي الجزائري رامي بن سبعيني نجم مونشغلادباخ الألماني عن مشواره الكروي خصوصا مع أول تجربة احترافية خاضها.
وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السابق " مونبوليه " الفرنسي :" كنت جيدا في فريق "ران " كان من الصعب التكيف، لكن كل شيء كان على مايرام وقضيت 3 سنوات رائعة، توجت رفقة النادي بكأس فرنسا لكن مع ذلك أردت تغيير الأجواء لهذا انضممت إلى فريق " بوروسيا منشغلاباخ".
وأردف :" حقيقة أنا معجب بالبوندسليغا ، إنها بطولة تعتمد على القوة البدنية والضغط أكثر من البطولة الفرنسية، حقيقة الدوري الألماني بطولة مفتوحة". وواصل في ذات الصدد : "الموسم الماضي سار بشكل جيد حقًا، لم أكن أتوقع أن يكون الأمر هكذا ، حللنا في المركز الرابع مما سمح لنا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، شخصيا قدمت 4 تمريرات حاسمة وسجلت 5 أهداف، لقد اندهشت لأنني سجلت 3 أهداف فقط في 3 سنوات في رين ".
وفي رده عن مدى متابعته لأخبار فريقه السابق " مونبوليه " كشف خريج أكاديمية بارادو : "بالطبع مازالت أتابع أخبار الفريق، أنا معجب بطريق اللعب التي أنتهجها النادي هذا الموسم.. هناك أيضا زميلي في المنتخب آندي ديلور الذي يشكل ثنائي حاسم مع " لابور " ، ديلور فخر لي ويعطيني دفعة قوية لأطور من إمكانياتي داخل المنتخب الوطني وهذا ما أسعى إليه دائما." وختم ابن قسنطينة كلامه عن تجربته مع مختلف الأندية التي لعب لها :" "في الواقع.. أعتقد أنني تحسنت منذ كنت في مونبوليه، دفاعياً وهجومياً ، وأحاول الاستمرار في القيام بذلك بشكل يومي، يجب أن لا أتوانى في ذلك ، هناك "مونبوليه" ، "ران" ، "غلادباخ "دون نسيان المنتخب الوطني الذي أفتخر به جدا."