تحدث الدولي الجزائري رامي بن سبعيني نجم مونشغلادباخ الألماني عن مشواره الكروي خصوصا مع أول تجربة احترافية خاضها.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السابق " مونبوليه " الفرنسي :" كنت جيدا في فريق "ران " كان من الصعب التكيف، لكن كل شيء كان على مايرام وقضيت 3 سنوات رائعة، توجت رفقة النادي بكأس فرنسا لكن مع ذلك أردت تغيير الأجواء لهذا انضممت إلى فريق " بوروسيا منشغلاباخ".

وأردف :" حقيقة أنا معجب بالبوندسليغا ، إنها بطولة تعتمد على القوة البدنية والضغط أكثر من البطولة الفرنسية، حقيقة الدوري الألماني بطولة مفتوحة". وواصل في ذات الصدد : "الموسم الماضي سار بشكل جيد حقًا، لم أكن أتوقع أن يكون الأمر هكذا ، حللنا في المركز الرابع مما سمح لنا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، شخصيا قدمت 4 تمريرات حاسمة وسجلت 5 أهداف، لقد اندهشت لأنني سجلت 3 أهداف فقط في 3 سنوات في رين ".

وفي رده عن مدى متابعته لأخبار فريقه السابق " مونبوليه " كشف خريج أكاديمية بارادو : "بالطبع مازالت أتابع أخبار الفريق، أنا معجب بطريق اللعب التي أنتهجها النادي هذا الموسم.. هناك أيضا زميلي في المنتخب آندي ديلور الذي يشكل ثنائي حاسم مع " لابور " ، ديلور فخر لي ويعطيني دفعة قوية لأطور من إمكانياتي داخل المنتخب الوطني وهذا ما أسعى إليه دائما." وختم ابن قسنطينة كلامه عن تجربته مع مختلف الأندية التي لعب لها :" "في الواقع.. أعتقد أنني تحسنت منذ كنت في مونبوليه، دفاعياً وهجومياً ، وأحاول الاستمرار في القيام بذلك بشكل يومي، يجب أن لا أتوانى في ذلك ، هناك "مونبوليه" ، "ران" ، "غلادباخ "دون نسيان المنتخب الوطني الذي أفتخر به جدا."