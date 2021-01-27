سجل مرة أخرى بالطريق الوطني رقم 3 المؤدي إلى مناطق الجنوب وبالضبط قرب محطة شامخ بإقليم بلدية أوماش بولاية بسكرة حادث مرور مأساوي خلف وفاة سيدة تبلغ من العمر 39 سنة وابنتها 8 سنوات فيما أصيب بقية أفراد العائلة الأب 44 سنة وطفلة 12 سنة وطفل 3 سنوات بجروح بليغة نقلوا على إثرها إلى القطاع الصحي باوماش.

واستنادا إلى مصالح الحماية المدنية فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة من نوع سامبول تحمل ترقيم ولاية ڨالمة كان على متنها أفراد العائلة وشاحنة نوع "جاك" تحمل ترقيم بجاية.

يذكر أن فرقة من عناصر الدرك عاينت موقع الحادث وباشرت التحقيق لمعرفة ملابساته.