أكد اليوم الأربعاء الناطق الرسمي لشبيبة سكيكدة مومن بوهويرة لـ" الخبر" ،عن الطلاق بالتراضي بين الإدارة والمدرب يونس افتيسان الذي غادر الشبيبة بالدموع حسب المتحدث.

ووفق المصدر ذاته فإن افتيسان أشاد بحسن الاستقبال والضيافة الذي حظي به طيلة تواجده في سكيكدة، متمنيا أن يبقى النادي ضمن المحترف الأول وهو الذي ساهم في عودة "روسيكادا " إلى دوري الأضواء بعد 33 سنة.

من جهة أخرى كشف الناطق الرسمي أن هناك جملة من أسماء المدربين حتى من خارج الوطن مقترحة على إدارة الشبيبة ، و التي فضلت عدم التسرع في جلب مدرب وهي حاليا في رحلة البحث عن اسم من شأنه أن يقدم الكثير للشبيبة.