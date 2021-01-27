قرر والي ولاية ميلة عبد الوهاب مولاي إعادة فتح الأسواق الأسبوعية وأسواق بيع المواشي عبر إقليم الولاية بعد الاستقرار "الملحوظ " في الوضعية الوبائية تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن قرار عودة نشاط الأسواق بعد منعه لعدة أشهر جراء جائحة كورونا جاء خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس الثلاثاء رفقة أعضاء اللجنة الأمنية الموسعة والخاص بالمتابعة الدورية لوضعية الولاية تجاه الوباء.

وتم خلال ذات الاجتماع التأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي على مستوى الأسواق المعنية بالفتح, حسب ذات المصدر الذي أضاف بأن أي إخلال في تطبيقه سيؤدي لغلق السوق المعنية مجددا.

وأضاف ذات المصدر بأن القرار الذي يسمح بعودة نشاط الأسواق الأسبوعية "استثنى الأسواق الخاصة ببيع السيارات" بولاية ميلة إلى جانب مواصلة فرض منع التجمعات وإقامة الأفراح مع اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حالات الضرورة.