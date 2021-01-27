بلغت نسبة التضخم السنوية في الجزائر 2.4 بالمئة سنة 2020، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات اليوم الأربعاء.

وحسب ذات المصدر فان سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 باستثناء قطاع الخدمات الذي سجل تراجعا، قد شهدت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية 0.2 + والمواد المصنعة بـ(5.35 + بالمئة) مما أثر على الوتيرة الإجمالية للتضخم التي انتقلت نسبتها من 2 بالمئة سنة 2019 إلى 2.4 بالمئة في سنة 2020.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا (0.2+ بالمئة) خاصة في المنتوجات الغذائية الصناعية بـ(1.07+ بالمئة) رغم تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بحوالي 0.7 بالمئة.

ويعود تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة في سنة 2020 خاصة لانخفاض أسعار الخضر الطازجة بحوالي 4.9 بالمئة والبطاطا (-12.1 بالمئة) واللحوم البيضاء (- 7.8 بالمئة).

من جهة أخرى، أشار الديوان إلى أن موادا أخرى سجلت ارتفاعا في الأسعار مثل البيض ( 10+ بالمئة) والسمك الطازج (13.2+ بالمئة) والفواكه الطازجة (6.5+ بالمئة).

كما سجلت أسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا خاصة الزيوت (1.01 + بالمئة) والحبوب (1.9+ بالمئة) والحليب والجبن ومشتقاته (1+ بالمئة)، حسب نفس المصدر مشيرا من جهة لأخرى إلى الانخفاض "المعتبر" في سعر السكر. كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بسنة 2019.

وبخصوص المنحنى الشهري لأسعار الاستهلاك التي تمثل تطور مؤشر شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر 2020 فقد بلغ 0.1+ بالمئة، حسب نفس المصدر.

وعلى أساس التطور الشهري وفئة المنتوجات فقد سجلت أسعار المواد الغذائية تراجعا بلغ -0.2 بالمئة وهي نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بـ 1.4 بالمئة.

أما أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية فسجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.9 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر 2020 .

ومن جهتها، سجلت أسعار المواد المصنعة زيادة بنسبة 0.5+ بالمئة فيما تميزت أسعار الخدمات بالركود.