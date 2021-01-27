التقى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، في طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي, فايز السراج، أين تحادثا حول آفاق حل الأزمة الليبية.

وأوضح بوقدوم، في تغريدة له على "تويتر"، أن المحادثات التي جمعت بينه وبين السراج، تناولت آخر التطورات التي يشهدها الوضع في ليبيا، وآفاق المسارات السياسية لحل الأزمة الليبية.

كما أشار وزير الخارجية إلى تناول "مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين" خلال اللقاء.

وكان بوقدوم، قد حط الرحال في العاصمة الليبية طرابلس, في إطار الجولة الإفريقية التي بدأها قبل نحو أسبوع، وشملت كل من أنغولا وجنوب إفريقيا ومملكة ليسوتو وكينيا والكونغو.