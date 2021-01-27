سجلت الجزائر 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ وصول الجائحة إلى الجزائر في أواخر شهري فيفري من العام الماضي إلى 106359 إصابة مؤكدة.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2877 حالة وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري الجائحة في الجزائر أن 202 مريضا تماثلو للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 72538 حالة.

و أشار الدكتور جمال فورار، في الأخير،أن 39 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة وأن 20 ولاية سجلت أقل من تسع حالات، 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.