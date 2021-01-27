ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الأربعاء، اجتماعا ناقش الأوضاع الأمنية داخل البلاد وفي المنطقة الإقليمية، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "مواصلة للاجتماعات الدورية مع مسؤولي مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي، ترأس الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، اجتماع عمل على مستوى مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وذلك في إطار دراسة مستجدات الوضع الأمني السائد داخل البلاد وفي المنطقة الإقليمية".

وأضاف البيان "حضر هذا اللقاء كل من قائد الدرك الوطني ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ومدير الإيصال والإعلام والتوجيه والمدير العام للأمن الوطني ومختلف مسؤولي مصالح الأمن وكذا ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي".