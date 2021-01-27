تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعزابة ولاية سكيكدة،من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 36 و 34 سنة بخصوص حيازة وترويج أسلحة نارية من الصنف الخامس وحيازة ذخيرة بسلاح ناري من الصنف الخامس دون الإذن من السلطات المخولة قانونا، حمل سلاح ابيض دون مبرر شرعي " .

عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعزابة وردت إليها معلومات مفادها وجود أشخاص يحوزون على أسلحة نارية ، بغرض المتاجرة بها بدون رخصة، هو ما توصلت إليه عملية البحث والتحري التي باشرنها عناصر الشرطة

قوات الشرطة وبالتنسيق مع النيابة المحلية لدى محكمة عزابة ، قامت برسم خطة أمنية محكمة من خلال تشكيل أفواج عملياتية ، مكنت من توقيف شخصين وحجز بندقية صيد " إضافة إلى مسدس ناري تقليدي الصنع ، 05 خراطيش وسلاح أبيض من الحجم الكبير ، ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة واستكمالا للتحقيق تبين وجود شريك ثالث للمشتبه فيهما والذي تم توقيفه هو الأخر . بعد إتمام ملف الإجراءات القانونية، تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم تم بموجبه تقديمهم، اليوم الأربعاء، أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة .