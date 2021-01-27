سيتم حظر السيارات من الآن فصاعدا من الولوج إلى موقع بحيرة الضاية بجبال تيمزقيدة، شمال المدية، لأسباب متعلقة بالحفاظ على النظام البيئي المحلي، وفق ما علم أمس الثلاثاء لدى مسئول محلي.

وجاء هذا القرار الرامي إلى الحفاظ على التوازن البيولوجي بهذا الموقع الطبيعي، بحسب رئيس دائرة المدية، إبراهيم بومعزة، اثر ملاحظة "التدهور الكبير الذي آل إليه الغطاء النباتي المحاذي للبحيرة بسبب هواة سباق السيارات، الذين غالبا ما يأتون إلى الموقع من اجل تنظيم "مسابقات".

و تأسف المسئول إزاء سلوكات أصحاب سيارات السباق القادمين من ولايات مجاورة، الذين "حولوا الموقع إلى حقل للسباقات، مشوهين تضاريس المكان علاوة عن الخسائر الجمة التي تكبدها الغطاء النباتي المحلي"، كما قال.

وأشار إلى أن "انتشار هذه الظاهرة أدى إلى اتخاذ قرار منع ولوج السيارات إلى الموقع حفاظا منا على النظام البيئي المحلي وكإجراء ردعي لهواة الرياضات الميكانيكية".

كما أبرز بومعزة أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو "منع تواجد مركبات آلية داخل محيط البحيرة، موازاة مع خفض الاعتداءات ضد البيئة الناجمة عن غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من السيارات"، علما أن هذا "المنع" يخص فقط محيط بحيرة الضاية، حسب توضيحات المسئول نفسه.

وأكد في السياق أن ولوج الموقع مسموح لكل "الزوار والرياضيين وهواة التخييم الذين يتوافدون إلى المكان بحثا عن الهواء النقي والاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة"، شرط "الالتزام بالحس المدني والمساهمة، عبر سلوكهم، في الحفاظ على هذا الموقع الطبيعي وتجنب تحويله إلى مزبلة".