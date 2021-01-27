أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في الأراضي و المياه الفدرالية، إضافة الى تنظيم قمة دولية حول المناخ في أفريل، حسب ما ذكره بيان للبيت الأبيض.

وسيوقع الرئيس الاميركي، في وقت لاحق اليوم، قرارا يفصل في هذه الإجراءات، ومن بينها تنظيم الولايات المتحدة قمة للقادة حول المناخ في 22 أفريل الذي يصادف "يوم الأرض" والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس، الذي انضمت إليه واشنطن مجددا بعد بضع ساعات من تولي الرئيس الجديد منصبه.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي صاغت نصا يفرض تجميدا للحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة.

و يتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الفدرالية حتى سنة 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي.

يشار إلى أن ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة تأتي، تقريبا، من موارد للطاقة منتجة على أراض فدرالية، وفق ما أفاد تقرير حكومي سنة 2018.