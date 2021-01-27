كشفت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء عن رزنامة إجراء الجمعيات العامة الانتخابية للاتحادات الرياضية الوطنية، والتي تتواصل إلى غاية 15 أفريل القادم.

وأوضحت الوزارة أن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية ملزمة بإرسال، لمصالحها طبقا للآجال المحددة، تواريخ انعقاد جمعياتها العامة العادية مع إرفاقها بكافة الوثائق ذات الصلة وبالأخص جدول الأعمال و قائمة المشاركين، وذلك ثمانية أيام قبل تاريخ إجراء الدورات كأقصى حد "بهدف الإثبات والموافقة".

وفي هذا الإطار، ومن أجل تفادي انعقاد الجمعيات العامة في نفس التواريخ وضمان متابعة دقيقة لمسار التجديد، قسمت وزارة الشباب والرياضة الاتحادات إلى ثلاثة أفواج، انطلاقا من مدى تقدم أشغال مفتشيات المصالح المختصة، كما ذكر المصدر.

رزنامة إجراء الجمعيات العامة الانتخابية :

الفوج الأول، من 20 جانفي إلى 19 فيفري، ويضم اتحادات: ألعاب القوى، الريغبي، الفوفينام فيات فوداو، الدراجات الهوائية، الرياضة للجميع، الألعاب والرياضات التقليدية، الرياضة والعمل، الغولف، الشطرنج، الرياضات الجوية، الاتحادية الرياضية للصم الجزائريين، الكامبو، الترياتلون، الكوشيكي، الهابكيدو، الرياضة المدرسية، الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية.

الفوج الثاني، من 20 فيفري إلى 19 مارس ويشمل اتحاديات: الملاكمة، رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، السباحة، الشراع، رفع الأثقال، كمال الأجسام، التنس، تنس الطاولة، الرماية، كرة الريشة (بادمينتون)، التايكواندو، الكرة الحديدية، المصارعة المشتركة، الجوجيتسو، الفوفييتنام، الايكيدو، التودوكاي، السنوكر، اليوسيكان بيدو.

الفوج الثالث، من 20 مارس إلى 15 أفريل، والاتحاديات المعنية هي: الجيدو، الكراتي دو، كرة اليد، كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الفروسية، المبارزة، الجمباز، الكيك بوكسينغ، الكونغ فو ووشو، الفنون القتالية، الإنقاذ والإسعاف والنشاطات تحت المائية، الرافل والبيار، الرياضات الميكانيكية، التزلج والرياضات الجبلية، الرياضة الجامعية، التجذيف والكانوي كياك.