أصدرت، اليوم، محكمة الجنح الابتدائية لمحكمة تيارت، حكما بـ 3 سنوات سجنا نافذا، ضد رئيس القسم الفرعي لمديرية التجهيزات العمومية بدائرة تيارت المتهم بطلب مزية غير مستحقة.

وقدّم الموقوف أمام النيابة العامة لدى محكمة تيارت قبل أن يحال على المحاكمة الفورية، ليصدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا مع أمر إيداع.

وكان المتهم أوقف، أمس الأول، من قبل عناصر فرقة الأبحاث التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني في حالة تلبس، بناء على إرسالية نيابية، عقب شكوى رسمية تقدم بها مقاول إلى العدالة، يتهم فيها رئيس فرع تقسيمية التجهيزات العمومية لدائرة تيارت بطلب مزية غير مستحقة.