كشفت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن وصول طرد يحتوي على مادة مشبوهة إلى رئاسة الجمهورية التونسية.

وأكدت الوكالة الرسمية التونسية نقلا عن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية وصول ظرف مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مضيفة أن الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وحسب الوكالة فإن هذا الحادث وقع عشية اليوم الأربعاء، كاشفة أن الرئيس قيس سعيد لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.

كما أفاد نفس المصدر بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف.