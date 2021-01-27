قرر شريف حجار، مدرب أولمبي المدية، تأجيل قرار استقالته إلى تاريخ اخر بعد أن يلتقي نهاية الاسبوع الجاري برئيس الفريق محفوظ بوقلقال، حسب ما أكده حجار في اتصال هاتفي مع "الخبر"، التي سبق وان أكد لها عقب نهاية مباراة الأولمبي أمام اتحاد بسكرة أنه ستكون مباراة الجولة العاشرة اأام وفاق سطيف اخر مباراة يشرف عليها مع الأولمبي، ما لم تتدخل السلطات المحليه لإنقاذ الفريق من الأزمة المالية.

إلا أن الانباء التي تحدثت عنها إدارة الأولمبي وتداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص عزم شركة وطنية ممثلة في "نفطال" تدعيم الفريق مثل باقي النوادي والتي كان مدرب الأولمبي أكدها خلال نزوله ضيفا على قناة "الهداف" الرياضية، تكون وراء هذا التأجيل وقد تدفع بإبن مدينة عين تموشنت العدول عن قرار انسحابه من العارضة الفنية للأولمبي.

ومن المنتظر أن يستضيف أبناء عاصمة "التيطري" السبت المقبل فريق أولمبي الشلف، التي ستكون منقولة مباشرة على إحدى قنوات التلفزة الجزائرية.