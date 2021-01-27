أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد بعد أنباء عن تلقي الرئاسة التونسية طرد مشبوه يحتوي مواد سامة.

وجاء في بيان الرئاسة "أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا المساء مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد للاطمئنان على وضعه، بعد نبأ محاولة تسميمه".

وأضاف البيان "وقد حمد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد، بعد أن طمأنه على صحته".