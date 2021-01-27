نشر في الجريدة الرسمية رقم 5 نظام لبنك الجزائر يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2.000) دينار جزائري وآخر يتضمن إصدار هذه الورقة النقدية وتداولها.

ويحدد النظام الأول، الذي أمضاه محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي، بتاريخ 7 ديسمبر 2020، الخصائص العامة لهذه الورقة النقدية من حيث المقاييس، الموضوع، العلامة المائية وكذا الصبغة العامة.

وأوضح النص أنه سيتم تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

أما النظام الثاني، فيحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة وكذا تاريخ تداولها.

وسيتم تداول الورقة النقدية الجديدة ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا النظام.