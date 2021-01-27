شهد حي ثنية الحجر وسط عاصمة ولاية المدية في حدود الساعة 18 و45 دقيقة من مغرب اليوم الأربعاء جريمة قتل شاب طعنا بالسكين على يد عشريني آخر تحت تأثير آستهلاك المهلوسات في عراك نشب قرب إحدى عمارات الحي بمحاذاة مقر الهلال الأحمر الجزائري.

الضحية (م.أسماعيل ) البالغ من العمر 20 سنة والقاطن بالتجمع السكني المسمى كابيندة المتواجد بأعلى نقس الحي تم نقله على جناح السرعة إلى الإستعجالات الجراحية بمستشفى محمد بوضياف أين لفظ أنفاسه الأخيرة تحت تأثير الطعن الذي تسبب في بتر كبده . فيما فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا للكشف عن ملابسات الجريمة التي أحدثت آستنفارا وسط سكان الحي.