دعت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إلى الإفراج "غير المشروط" عن المؤرخ المغربي والناشط الحقوقي, المعطي منجب, الذي أحتجز منذ أواخر شهر ديسمبر, مستنكرة حملة المغرب لتقييد الحق في حرية التعبير.



وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أنه "يجب على السلطات المغربية الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان, المعطي منجب, وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه, بما في ذلك تلك الناجمة عن محاكمة سابقة ما زالت جارية منذ عام 2015, تتعلق بعمله حول حرية التعبير".



وتعتبر منظمة العفو الدولية أن "التهم الموجهة إليه تتعلق بأنشطة يحميها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتي لا تستدعي المقاضاة أو الاحتجاز".



من جهتها, أوضحت المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الأوسط والمغرب العربي بمنظمة العفو الدولية, آمنة غلالي أن "المعطي منجب قد تعرض, منذ أن أجرى مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام البارزة, انتقد فيها أجهزة المخابرات المغربية التي تقمع المعارضين السياسيين, لمضايقات من الشرطة, وهو الآن قيد المحاكمة".



ويتعلق الأمر, حسب المنظمة, "بالشق الأخير من الحملة التي تقودها الحكومة (المغربية) لتقييد حقه في حرية التعبير واضطهاده من أجل إسكاته".



واستطردت تقول "ندعوهم إلى وضع حد فوري ونهائي لأعمال المضايقة والترهيب ضد هذا المدافع الشجاع عن حقوق الإنسان من خلال إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وفتح تحقيق قوي ومستقل وشفاف حول المراقبة الرقمية غير القانونية التي تعرض لها منذ سنوات".