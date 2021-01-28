قال المحلل السياسي والأمني، أحمد ميزاب، أن القارة السمراء تواجه اليوم اختراق الكيان الصهيوني للأمن القومي المغاربي وهو ما اعتبره مؤشرا خطيرا لأن تواجده يتم عبر صفقات لها علاقة بالجوسسة.

وأوضح، ميزاب للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن القارة السمراء تعيش مخاطر مركبة وتحديات متشابكة من حيث تداخل الصراعات والأزمات وتعقد المشهد الأمني وأزمات بعضها تقليدية، مشيرا إلى أن هذه الأزمات طال أمدها وتحولت إلى أزمات متعددة الأبعاد.

ومن أجل التصدي لهذه الاختراقات ومختلف التحديات، يرى أحمد ميزاب أن الوضع يتطلب التحرك من أجل بلورة مقاربة إقليمية متكاملة.

وقال إن مجموع المقاربات التي تم تبنيها في السنوات الماضية أخفقت نتيجة محاولات الاختراق والمؤثر الخارجي الذي كان يلعب الدور الرئيسي " وبالتالي حان الوقت للبحث عن معادلة بين دول إقليمية متكاملة تتفاعل فيها الدول المؤثرة في المنطقة من أجل التصدي لمحاولات إضعاف القارة السمراء" حسب تأكيده.

كما تحدث المحلل السياسي عن تحول في نشاط الجماعات الإرهابية وبروز خريطة انتشار جديدة للإرهاب بالقارة السمراء، مؤكدا أن نشاط الجماعات الإرهابية أصبح يمتد من غرب إفريقيا إلى القرن الإفريقي، واصفا هذا الانتشار بـ" المثير للانتباه والقلق معا".