قال اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم رابح ماجر ، بأن عنصر المفاجأة خلال منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر بداية من 4 فيفري القادم إلى غاية 11 من الشهر ذاته.

وفي تصريحات لموقع " صدى البلد " المصري، أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية أن الأهلي المصري قادر على تحقيق مفاجأة أمام بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية، حال تخطي الدحيل القطري".

وعن إمكانية تحقيق الأهلي مفاجأة أمام بايرن ميونخ" حال تخطي الدحيل "، أوضح رابح ماجر :" بايرن ميونخ هو المرشح الأول للفوز باللقب، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم، والدليل على ذلك فوز الجزائر على ألمانيا في بطولة كأس العالم عام 1982، التي أقيمت في إسبانيا."

وتستضيف قطر كأس العالم للأندية بداية من 4 فيفري الى غاية 11 من الشهر ذاته.