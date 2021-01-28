كشف الجزائري إبراهيم فرحي لاعب النادي الإفريقي عن صحة الأخبار المتداولة مؤخرا بخصوص فسخ عقده مع فريق " باب جديد ".

وفي تصريحات خص بها موقع " فوت 24 " التونسي قال اللاعب السابق لشبيبة الساورة بأنه وجه تنبيها إلى إدارة النادي وذلك إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري فإما تأهيله أو فسخ العقد. وتابع فرحي حديثه ليؤكد أنه انتظر كثيرا حتى العودة إلى الميادين، لكن حصوله على التأهيل القانوني لم يتم بعد وبالتالي فقد اضطر إلى هذه الخطوة.

وحسب مصادر وصفت بالموثوقة فإن الثنائي نعيجي وفرحي اللذين يتعاملان مع نفس وكيل اللاعبين وأيضا نفس المحامي، قد حددا مهلة تنتهي مع الأسبوع الجاري فإما تأهيلهما أو فسخ العقد واللجوء إلى "الفيفا" طلبا للتعويضات.