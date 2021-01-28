وصف وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم لقاءه في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بأنه "تأكيد على أهمية الحل السياسي وترحيب بجهود الجزائر في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة".

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية صبري بوقادوم في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حضرت هذا اللقاء.

وكان الوزير بوقدوم قد التقى في وقت سابق خلال زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس ، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأفاد بيان ليبي أمس بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، استقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم رفقة السفير الجزائري عبد القادر حجازي وعدد من المسؤولين الجزائريين. وذكر أن اللقاء بين الجانبين تناول "العلاقات الثنائية، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.

كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا".

ونقل البيان عن وزير الخارحية الجزائري تأكيده "دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وأبدى استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية".