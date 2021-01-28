الأحكام في قضية تركيب السيارات
أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، أحكاما في قضية ملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وجاءت الأحكام كما يلي:
- أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق عقوبة تأييد 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
ـ عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق عقوبة تأييد 12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مليون.
ـ يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الاسبق 3 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
ـ محجوب بدة وزير الصناعة والمناجم الأسبق سنتين سجنا نافذا ومليون غرامة مالية.
- البراءة لنورية يمينة زرهوني والي ولاية بومرداس سابقا.
- رجل الأعمال في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد 4 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية .
ـ رجل الأعمال في مجال تركيب السيارات بعيري محمد 3 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية .
- عرباوي حسان 4 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية.
ـ علي حداد 4 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية .
ـ فارس سلال نجل الوزير الأول عبد المالك سلال سنتان سجنا نافذا ومليون غرامة مالية .
ـ البراءة لمصطفى عبد الكريم مدير عام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة.
ـ تيرة أمين رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة سنتان سجنا نافذا مع الإبقاء على نفس الغرامة .
ـ علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة سنتان سجنا نافذا منها سنة غير نافذة.
ـ الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة التماس عقوبة تأييد الحكم المستأنف والمقدر بمليون دج غرامة مالية.