عيّنت اللجنة الفيدرالية للحكام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكام المعنيين بإدارة مباريات الجولة الحادية عشرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة، التي ستقام يوم السبت القادم.

اتحاد بسكرة ـ مولودية الجزائر/ بوخالفة، أولمبي المدية- أولمبي الشلف/ بوسليماني، سريع غليزان ـوداد تلمسان/ حنصال، وفاق سطيف ـ شباب بلوزداد/ سعيدي، مولودية وهران- شبيبة الساورة / بوكواسة لطفي، نادي بارادو- جمعية عين مليلة/ بوترعة، شباب قسنطينة- نجم مڨرة/ غربال، أهلي البرج ـ نصر حسين داي / نسيب، اتحاد بلعباس- اتحاد الجزائر/ آيت عامر مالك.