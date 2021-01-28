أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية أربعة أشخاص اختنقوا بالغاز بمنزلهم الواقع بحي الرومانات في بلدية قصر البخاري. وأفاد منشور لذات المصالح عبر موقعها في الفايسبوك، اليوم الخميس، أن وحداتها تدخلت لإسعاف وإنقاذ أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و65 سنة تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الرومانات في بلدية قصرالبخاري.

وأضاف ذات المصدر أن الضحايا قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ثم نقلهم إلى مستشفى قصر البخاري .