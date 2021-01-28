شارك الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، في ندوة رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 20 لإطلاق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد وقد شارك جراد في هذه التظاهرة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونقل الوزير الأول في كلمة عبر التحاضر المرئي للمشاركين في الاجتماع تحيات رئيس الجمهورية وتمنياته للمشاركين بالتوفيق.

وأكد الوزير الأول أن الجزائر من موقعها كدولة مؤسسة لهذه الشراكة تسجل بارتياح النتائج الايجابية المحققة في العديد من المجالات.