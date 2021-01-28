قال مدرب مولودية وهران عمر بلعطوي أن النادي طوى نهائيا الخسارة الأخيرة أمام اتحاد الجزائر بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للحمراوة على الفايسبوك أكد: "وجب علينا معرفة الطريقة الأمثل للخروج سريعا من الوضعية الصعبة التي نمر بها لكن بشكل سريع، وجب علينا العودة مجددا إلى سلسلة النتائج الايجابية."

ويستقبل مولودية وهران شبيبة الساورة بملعب أحمد زبانة هذا السبت لحساب الأسبوع 11 من منافسة المحترف الأول، ويتواجد نادي الغرب في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.