كشف متعاملون أوروبيون في تقديرات، اليوم الخميس، أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى نحو 630 ألف طن إلى 660 ألف طن من القمح اللين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية أغلقت أمس الأربعاء.

وكانت التقديرات الأولية في وقت متأخر من مساء أمس قد أشارت إلى شراء ما بين 500 ألف و660 ألف طن.

وقال المتعاملون إنه يُعتقد في الأغلب أن الشراء جرى عند ما بين 312 و313 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، مؤكدين أيضا تقديرات أولية أمس، وكان بعض المتعاملين قد قدر أعلى سعر عند 314 دولارا.