نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بمناقب الأمين العام الأسبق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الراحل عبد الحق بن حمودة.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى وفاة بن حمودة، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أكد بلحيمر أن الشهيد عبد الحق بن حمودة ظل دائما وفيا لمبادئ الديمقراطية والحفاظ على الوحدة الوطنية عبر النضال النقابي .

يشار إلى أن المناسبة حضرها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة وعدد من الوزراء وكذا إطارات نقابية وعمال .