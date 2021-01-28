أوقف الأمن الحضري الخارجي ببلدية قاوس بجيجل شابا يبلغ من العمر 26 سنة متورط في ترويج المهلوسات، حيث تم حجز 110 أقراص من المؤثرات العقلية كانت بحوزته.

وأشارت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية إلى أن عملية التوقيف جاءت بفضل استغلال معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي لبلدية قاوس، مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى أحياء وشوارع المدينة، قبل أن يتم وضع خطة محكمة مكنتهم من توقيف الشاب وحجز الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع والأحجام والتي كانت بحوزته، إضافة إلى مقص صغير كان يستعمل في تقطيع وتحضير الأقراص للبيع.

المتهم أحيل على العدالة بتهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع حيث صدر في حقه أمر بالإيداع في الحبس المؤقت.