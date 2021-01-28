كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن عدد المنتخبين المحليين "الموقوفين" خلال العهدة الحالية بلغ 386 موقوف من أصل 24876 منتخب محلي.

وقال بلجود في رده على سؤال برلماني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص إعادة النظر في قانون المنتخب المحلي أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يخضع لنفس التشريع الذي يخضع له مسيري المؤسسات العمومية لاسيما قانون المحاسبة العمومية والتنظيم المتعلق بنظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام"، مبرزا أن " عدد المنتخبين المحلين الموقوفين في العهدة الحالية من سنة 2017 إلى يومنا هذا يبلع 386 منتخبا من بين حوالي 24876 منتخب أي بنسبة لا تتعدى 1.6 بالمائة".

كما أوضح الوزير أنه في إطار الإصلاحات "الهامة" التي باشرتها السلطات العمومية لتمكين الجماعات الإقليمية من ممارسة صلاحياتها على "أكمل وجه" تم تنظيم عدة ورشات لتعزيز "قدرات البلديات في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية والموظفين والمنتخبين وتعزيز الرقابة المالية "وكذا "تعزيز دور الأمناء العامين للبلديات" الأمر الذي سمح بـ "التحكم بشكل أفضل في النفقات العمومية وترشيدها".

وأكد في هذا الإطار أن دائرته الوزارية تعتمد على "إستراتيجية شاملة للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين والمنتخبين المحليين " من خلال تكوين أساسي وتكوين متخصص بالمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وكذا تنظيم دورات تكوينية لإطارات القطاع. وكشف في هذا السياق أنه منذ سنة 2016 تم " تحسين مستوى 1903 إطارات ومستخدم من خلال تكوين نوعي في مجالات عديدة منها التسيير المالي للجماعات المحلية والمناجمنت، النظافة وتسيير النفايات ،الديمقراطية التشاركية وتسيير الكوارث " كما تم أيضا " تكوين 61 ألف موظف مند سنة 2015 منهم،2007 منتخب محلي و57 ألف موظف تابع للإدارة المحلية.